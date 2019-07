Poslední stopy na Měsíci? Zanechal je astronaut, který měl předky z Česka

O dobývání vesmíru se USA usilovně snažily od konce druhé světové války, na rozdíl od Sovětů však jejich výzkumu chybělo jednotné vedení. Až v roce 1958 začal fungovat Národní úřad pro letectví a vesmír (NASA), který musel dohánět sovětský náskok. Už v lednu 1959 prolétla jako první kolem Měsíce sovětská sonda Luna 1, v září téhož roku dosedla Luna 2 na jeho povrch a o měsíc později přinesla Luna 3 první snímky odvrácené měsíční strany. Pak ale převzali otěže v dobývání Měsíce Američané.

As we reflect on #Apollo50th, we remember the women who made it possible. Judy Sullivan was the lead engineer for the Apollo 11 biomedical system. During the countdown, she monitored the astronauts’ biomedical data. She was the only woman in the room. https://t.co/J2IjvrQ67b pic.twitter.com/mmDYN9j4Rk