Indie vyšle sondu na Měsíc až v září? Startovací okno se dnes uzavře

— Autor: EuroZprávy.cz / ČTK

Indie vyšle svou sondu Čandrájan-2 (Měsíční loď 2) na Měsíc možná až v září. Příhodné startovací okno pro let k zemskému souputníkovi se totiž dnes uzavře a nové se otevře až v září, napsal portál The Next Web. Raketa GSLV Mk.3 se sondou měla původně z Indie odstartovat v pondělí místního času (v neděli SELČ), let byl ale hodinu před zážehem motorů zastaven kvůli technickému problému.