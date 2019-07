Populární aplikace z vás udělá starce. A taktéž vám prý ukradne data

— Autor: Jan Hron / EuroZprávy.cz

Ruská aplikace FaceApp, která umožňuje prozkoumat to, jak by uživatel vypadal v minulosti či v budoucnu, byla osočena z toho, že představuje bezpečností hrozbu. Tvrdí to americký Chuck Schumer který je vůdcem demokratické menšiny v Senátu Kongresu USA. Schumer požádal Federální úřad pro vyšetřování (FBI), aby prozkoumal, zda aplikace neslouží ruským zpravodajským službám k shromažďování citlivých údajů o amerických uživatelích.