Indie vyslala do kosmu Měsíční loď, na souputníka Země má dosednout v září

Raketa odstartovala z indického kosmodromu Šríharikóta podle plánu v 14:43 místního času (11:13 SELČ). Dnešní termín byl náhradní, protože původně chystaný start v noci na 15. července musel být odložen kvůli blíže nespecifikovanému technickému problému.

Po 16 minutách letu se sonda ve výšce asi 180 kilometrů nad povrchem Země oddělila od nosiče. Úspěšné vypuštění aparátu oznámila ISRO na twitteru a také na následné tiskové konferenci.

Many many congratulations to @isro for this successfull mission and for also making us proud and live this historic moment.😊 "missionChandrayaan2".#JaiHind#ISRO #NarendraModi#NewIndia #ISROMissions #Chandrayaan2theMoon #Chandrayaan2 #GSLVMkIII #chandrayaan pic.twitter.com/uss4dbh1df