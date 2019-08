Sonda strávila na oběžné dráze kolem Země 22 dnů. Během manévru byl motor zažehnut po zhruba 20 minut (1203 vteřin). Oběžnou dráhu sonda opustila ve 2:21 indického času (ve 22:51 v úterý SELČ). Oběžné dráhy kolem Měsíce dosáhne za šest dní. Sondu tvoří družice, která bude obíhat kolem Měsíce, přistávací modul s vědeckými přístroji a šestikolové robotické vozítko.

#ISRO

Today (August 14, 2019) after the Trans Lunar Insertion (TLI) maneuver operation, #Chandrayaan2 will depart from Earth's orbit and move towards the Moon. pic.twitter.com/k2zjvOBUE6