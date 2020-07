Astronauti vně ISS pokračovali s výměnou baterií

Dvojice nejen úspěšně připojila další baterii na své místo, ale rovněž přemístila starou nikl-vodíkovou baterii na jednu z vnějších plošin, kde bude připravena k pozdější likvidaci. Také uvolnili šrouby u dalších nikl-vodíkových baterií, které jsou určeny k výměně.

Modernizace bateriového systému, která stanici poskytne lepší a efektivnější kapacitu, začala v lednu 2017. Práci by měli Cassidy s Behnkenem dokončit ještě tento měsíc při dalších dvou výstupech. Až budou všechny baterie nainstalovány, měla by být mezinárodní orbitální laboratoř podle americké vesmírné agentury NASA energeticky zajištěná až do konce své životnosti.

Pro oba astronauty byl dnešní pobyt ve volném prostoru v pořadí osmý. Cassidy ve vakuu dosud strávil 43 hodin a 22 minut a Behnken 49 hodin a 41 minut. Dnešní výstup se obešel bez komplikací, při tom minulém na konci června Cassidymu ulétlo zrcátko, které měl upevněné na zápěstí rukávu skafandru.