Astronauti z ISS opravují spektrometr, náročnou operaci zahájili úspěšně

Práce na zařízení AMS je podle médií věnujících se kosmonautice největší výzvou od opravy Hubbleova vesmírného dalekohledu. Úkolem tohoto magnetického spektrometru (Alpha Magnetic Spectrometer) je měřit kosmické záření.

Astronauti zahájili výstup ve 12:39 SEČ, kdy provoz skafandrů přepnuli na baterie. Zpět do ISS se vrátili po šesti hodinách a 39 minutách. Podporu jim z paluby ISS poskytovaly americké kolegyně Christina Kochová a Jessica Meirová, které obsluhovaly mobilní robotický servisní systém Canadarm2.

The view from @Astro_Luca's helmet camera as he works to remove fasteners on the Alpha Magnetic Spectrometer debris shield. #AskNASA | https://t.co/cBNqC61h27 pic.twitter.com/Cgo8v9jcL7