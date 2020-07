Čína je připravena na svou první misi k Marsu. Raketa dorazila na odpalovací rampu

Vyslat svůj aparát k Marsu se v nejbližší době chystají také Spojené státy a Spojené arabské emiráty. Informovala o tom agentura AP.

Čína plánuje dopravit na Mars robotické vozítko poháněné solární energií ke sběru vědeckých dat. Raketa Dlouhý pochod 5, která vynese k Marsu družici s přistávacím modulem a průzkumným vozítkem, odstartuje z kosmického střediska Wen-čchang na ostrově Chaj-nan koncem července či začátkem srpna, uvedla dnes čínská státní média. Jako nejpravděpodobnější den startu zmiňují 23. červenec.

Video: A Long March-5 rocket was transferred to the launch area on Friday morning for China's first Mars probe. The launch is scheduled between the end of July and the beginning of August. #CountdownToMars https://t.co/qI2x5VeL5e pic.twitter.com/qaEu8WOPfS