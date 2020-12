Čínská sonda Čchang-e 5 zahájila cestu zpět k Zemi, veze vzorky z Měsíce

Kapsle se vzorky by měla přistát v čínské autonomní oblasti Vnitřní Mongolsko zhruba za tři dny. Pokud bude přistání úspěšné, bude to poprvé od roku 1976, kdy budou na Zemi dopraveny vzorky měsíční horniny, uvedla agentura AP.

Sondu vynesla na oběžnou dráhu 23. listopadu raketa Dlouhý pochod 5. Na povrchu Měsíce přistála 1. prosince. Očekávalo se, že mise potrvá celkem asi 23 dní. Podle plánu by sonda měla dopravit zhruba dva kilogramy měsíční horniny.

#China #Moon #ChangE5: Samples should begin the 112-hour journey to Earth - 02:50 UTC Sunday. pic.twitter.com/DK9MypfroA