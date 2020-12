Co je za Mléčnou dráhou? Teleskopy ASKAP objevily milion nových galaxií

Přes tři miliony galaxií nové teleskopy zmapovaly za zhruba 300 hodin. Dříve stejná práce zabrala i deset let.

"Má (nová soustava teleskopů) větší citlivost než předchozí nástroje, které zkoumaly nebeskou oblohu, takže můžeme pozorovat více těles, než jsme viděli v minulosti," uvedl badatel David McConnell z organizace Csiro.

We’ve mapped a million previously undiscovered galaxies beyond the Milky Way. 🌌 https://t.co/YRy4w681fV