Dobrodruh Mike Hughes chtěl dokázat, že Země je plochá. Zahynul v raketě

Hughes věnoval vývoji, sestavení a testům své rakety několik posledních let. Stroj vznikl svépomocí na dvorku jeho domu, utratil za něj kolem 18.000 dolarů (přes 400.000 korun). Jeho úsilí dokumentovala i americká televizní stanice Science Channel, která jej zařadila do chystaného projektu nazvaného Homemade Astronauts (Astronauti podomácku).

Televize podle BBC natáčela i sobotní nepovedený start v kalifornské poušti. Podle svědků se už několik sekund po startu uvolnily záchranné padáky a raketa se pak zřítila k zemi, pilot byl na místě mrtvý.

"Když Bůh tvořil Mikea, tak se mu asi rozbila forma. Ten chlap byl opravdový úkaz a žil na hraně. Určitě by nechtěl zemřít jinak, než tahle," řekl serveru TMZ jeho někdejší mediální zástupce Darren Schuster.

Michael 'Mad Mike' Hughes tragically passed away today during an attempt to launch his homemade rocket. Our thoughts & prayers go out to his family & friends during this difficult time. It was always his dream to do this launch & Science Channel was there to chronicle his journey pic.twitter.com/GxwjpVf2md