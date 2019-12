Drsný test NASA: Nádrž marsovské rakety SLS byla záměrně zničena +VIDEO

"Záměrně jsme nádrž zatížili extrémními hodnotami a rozbili ji, protože uvedení systémů k bodu selhání nám poskytuje další informace, které nám pomohou stavět rakety chytře," řekl Neil Otte z týmu, který SLS vyvíjí.

Success! Engineers @NASA_Marshall tested the @NASA_SLS liquid hydrogen test article tank to failure – the tank withstood more than 260% of expected flight loads before buckling and rupturing! #Artemis MORE: https://t.co/xznmov26FP pic.twitter.com/qAIyapEJA5