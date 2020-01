EU tlačí na jednotné nabíječky. Apple se bouří

Komentář jedné z největších firem v oboru přichází týden poté, co zákonodárci vyzvali k zavedení jednotné nabíječky pro mobilní telefony a pozměnili návrh zákona tak, aby schopnost fungování s jednotnou nabíječkou byla základním požadavkem pro rádiová zařízení v EU. To by Apple ovlivnilo více než kterékoliv jiné firmy, protože iPhony a většina produktů firmy používá kabel s konektorem Lightning, zatímco přístroje s Androidem od různých společností obvykle mají konektor USB-C.

"Věříme, že regulace, která vynucuje soulad v typu konektoru zabudovaného do všech chytrých telefonů, potlačuje inovace, než aby je povzbuzovala, a poškodí zákazníky v Evropě a ekonomiku jako celek," uvedl Apple v prohlášení. Dodal, že předpis není nutný, protože průmysl už na USB-C přechází. "Doufáme, že (Evropská) komise bude pokračovat v hledání řešení, které neomezí schopnost průmyslu inovovat," dodal Apple.

Evropská komise se snaží prosadit jednotnou nabíječku více než deset let. V roce 2009 dospěla se společnosti, jako Apple, Samsung, Huawei a Nokia, k dobrovolné dohodě, jejíž cílem bylo harmonizovat nabíječky pro nové modely chytrých telefonů, které přijdou na trh v roce 2011. Dobrovolný přístup však nefungoval a podle zástupců EK je tak čas přijít s právními předpisy.

Evropská komise má na přelomu ledna a února zveřejnit studii o dopadu jednotné nabíječky, mimo jiné na spotřebitele a hospodářství. Na základě této studie by měl být předložen legislativní návrh.

Studie skandinávské konzultační společnosti Copenhagen Economics zadaná společností Apple ukázala, že spotřebitelům by povinný přechod na jednotnou nabíječku způsobil škody nejméně 1,5 miliardy eur (37,7 miliardy Kč), což by převýšilo nad ekologickými výhodami, které by činily 13 milionů eur.

Výrobci chytrých telefonů už navíc představili modely, které lze nabíjet bezdrátově. Analytici spekulují o tom, že firmy včetně Apple počítají s vývojem právě tímto směrem.

Evropská regulace často převládá v celosvětovém měřítku, protože výrobci neradi vyrábějí zařízení jen pro určité regiony, upozornila agentura DPA.