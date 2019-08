Zakotvení potvrzeno! Android Fjodor přistál u ISS, manévr vyšel až napodruhé

"Zakotvení potvrzeno!" informoval na twitteru americký Národní úřad pro letectví a vesmír NASA. Ten poznamenal, že loď a stanice se spojily v 5:08 SELČ. Orbitální komplex se v té době nacházel asi 400 kilometrů nad východním Mongolskem.

Docking confirmed! While flying about 250 miles above Eastern Mongolia, an uncrewed Soyuz MS-14 spacecraft successfully arrived and docked to the @Space_Station at 11:08pm ET. Get more details: https://t.co/FRrjhIw77o pic.twitter.com/Mny4KFHUY4