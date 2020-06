Japonsko má nejvýkonnější superpočítač na světě. Co všechno Fugako zvládne?

Superpočítač Fugaku, pojmenovaný po hoře Fudži, byl postaven za pomoci technologie firmy Arm. Ta patří společnosti SoftBank Group. Má více než 150.000 procesorů a podle výzkumné organizace TOP500, která dvakrát ročně vytváří seznam nejvýkonnějších počítačů světa, má 2,8krát vyšší výkon než druhý nejrychlejší počítač světa.

