K ISS odstartoval ruský vesmírný kamion Progress, veze i vánoční dobroty

Přistání lodi u spojovacího uzlu modulu Pirs ruské sekce ISS je podle ruské vesmírné agentury Roskosmos plánováno před polednem v pondělí 9. prosince. Stane se tak den poté, co na orbitální komplex dorazí nákladní loď Dragon americké společnosti SpaceX, kterou vynesla do vesmíru raketa Falcon 9 z Mysu Canaveral ve čtvrtek.

LIFTOFF! At 4:34am ET, a Russian Progress cargo spacecraft launched to the @Space_Station carrying:



⛽ 1,433 pounds of propellant

💨 110 pounds of oxygen

💧 926 pounds of water

🛠 3,014 pounds of parts



