K ISS odstartovala loď Cygnus, veze i supermoderní záchod za 23 milionů dolarů

S tou chce americký Národní úřad pro letectví a vesmír (NASA) dopravovat posádky na Měsíc, napsala agentura AP.

Nákladní loď společnosti Northrop Grumman vynesla do vesmíru raketa Antares z kosmodromu Wallops v americké Virginii. Start vyšel až na druhý pokus, původní čtvrteční termín byl zrušen na poslední chvíli kvůli technickým problémům. K ISS by měla loď dorazit v pondělí.

3.. 2.. 1.. liftoff. 🚀@NorthropGrumman's Antares rocket & Cygnus spacecraft launch from @NASA_Wallops. This Cygnus, named the S.S. Kalpana Chawla, will deliver ~8,000 pounds of @ISS_Research and supplies to @Space_Station. pic.twitter.com/W1WIOd5KIA