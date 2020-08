Loď Crew Dragon při cestě atmosférou "ožila", řekli astronauti

Přistání pilotované mise na moři bylo pro americkou kosmonautiku první po 45 letech a zároveň to bylo poprvé, co tuto cestu zajistila soukromá společnost SpaceX.

Američtí astronauti na úterní tiskové konferenci ocenili, jak hladce jejich dvouměsíční mise proběhla a jak dobře na ni byli připraveni. "Nedokážu ani vyjádřit slovy, jak dobrý výcvik nám tým SpaceX poskytl," prohlásil Behnken. Astronauti mimo jiné dostali od společnosti SpaceX video a audio nahrávky přistání na moři z dřívějších let, aby nebyli v průběhu letu ničím zaskočeni.

Jolts, noise, and quoting old movies — @AstroBehnken explains what it was like to re-enter Earth's atmosphere inside the @SpaceX Dragon Endeavour. #LaunchAmerica pic.twitter.com/qOxVwGTYP9