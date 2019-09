Made in USA. Vesmírem koluje tajemný objekt, co je zač?

Cíl právě probíhajícího experimentu je veřejnosti utajen. Proč? Jedná se snad o nějakou špionáž, nebo testování bombardéru? Stroj má podle některých názorů podobnou konstrukci, jakou disponují raketoplány NASA.

Teorie o bombardéru byla rychle odborníky zavržena. Změna orbitální roviny kosmického tělesa by vyžadovala obrovský tah (výkon motoru), kterým tato loď nedisponuje. Nebylo by tedy možné zasáhnout jakékoliv cíle mimo jeho letovou dráhu. Jako bombardér by tedy letoun zrovna dvakrát dobře neposloužil.

Časopis Spaceflight přišel s teorií o tom, že se jedná o špionážní letadlo monitorující vznik vesmírné stanice konkurenční Číny. S touto myšlenkou přišel už v roce 2012 editor časopisu Dr. David Baker. Na základě orbitální dráhy lodi je však i jeho teorie považována za velice nepravděpodobnou.

Oficiální verze letectva toho ale zrovna moc neříkají. Podle ní je X-37B zkušební projekt. Jedná se o experimentální program, jehož cílem je vytvořit spolehlivý, technologicky vyspělý a opakovaně použitelný bezpilotní stroj. Vyjádření už ale neobsahuje informaci o tom, k čemu přesně by se měl stroj v budoucnu využívat.

Letectvo udává jen nekonkrétní vyhlídky na jeho využití, jako je například prozkoumávání vesmíru a všelijaké operační experimenty, prováděné pod americkou vlajkou. Důležité je, aby se loď mohla bezpečně vrátit na Zemi, kde by výsledky nasbírané při plnění mise mohly být analyzovány.

Technologie právě probíhajícího programu mají být velice pokročilé v oblasti navigace a řízení, dále by měly být odolné vůči tepelným změnám a mít perfektní těsnění. Jejich pohonné systémy by měly být jedny z nejpokročilejších. Informoval o tom server iflscience.com.