Na orbitě je dalších 60 družic sítě Starlink

Aktuálně by podle dosavadních propočtů serveru Spaceflight Now mělo kolem Země už kroužit 1145 družic Starlink. Hlavním cílem projektu je dostupnější vysokorychlostní přístup k internetu po celém světě, zejména ve venkovských a odlehlých oblastech.

SpaceX původně počítala s 1440 satelity, ale již získala souhlas pro 12.000 aparátů a dokonce uvažuje o pozdějším rozšíření sítě využívající až 30.000 družic. Dosavadní testování této satelitní internetové služby podle společnosti ukázalo, že je spolehlivá. K dispozici ji už má v USA a v zahraničí více než 10.000 uživatelů.

SpaceX sdělila, že minulý týden začala přijímat objednávky zájemců o Starlink. Za připojení k širokopásmové službě účtuje 99 dolarů (2100 korun). Anténa a modem Starlink bude zákazníky stát 499 dolarů a dalších 50 dolarů doprava a instalace. Pravidelné měsíční poplatky pak vyjdou na 99 dolarů.

Dvoustupňový Falcon 9 dnes jako v předchozích případech odstartoval z vesmírného střediska na Mysu Canaveral. První stupeň, poté co vystoupal do stanovené výšky, odpojil se a přenechal druhému stupni, aby družice úspěšně uvedl na stanovenou předběžnou orbitu, zamířil zpět k zemi, aby přistál na plující plošině "Of Course I Still Love You" v Atlantském oceánu. Manévr se však ze zatím neznámých důvodů nezdařil a první stupeň rakety skončil ve vodě.

Firma má nyní k dispozici šest prvních stupňů raket Falcon 9. Z toho tři jsou určené pro budoucí mise americké vesmírné agentury NASA a pro americké vesmírné síly. V dubnu poletí Crew Dragon s další posádkou k Mezinárodní vesmírné stanici. V červenci pak budou následovat starty se satelitem GPS a se sondou NASA k měsíci planetky Didymos v rámci testu DART.

SpaceX se snaží opětovným využíváním nosičů výrazně zlevnit lety do vesmíru a také zvýšit jejich frekvenci. Společnosti se od zahájení této praxe do dnešního nezdaru podařilo 74 přistání s prvními stupni, které se opětně úspěšně využily ve více než 50 případech. Dnešní start byl pátým letošním letem Falconů 9. Loni SpaceX provedla rekordních 26 letů s nákladem do vesmíru a letos chce tento rekord podle serveru Space.com zvýšit na 40.