NASA odložila dnešní zkušební let kosmické lodi Starliner k ISS

— Autor: EuroZprávy.cz / ČTK

Americká vesmírná agentura NASA se rozhodla odložit z dneška nejméně do 3. srpna testovací let kosmické lodi CST-100 Starliner, která by v budoucnu měla dopravovat posádky na Mezinárodní vesmírnou stanici (ISS). Důvodem pro odklad startu je závada víceúčelového modulu Nauka, který ve čtvrtek odpoledne (SELČ) zakotvil v ruské části ISS. Informovaly o tom agentury AFP a Reuters.