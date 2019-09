První test elektromagnetické pulzní zbraně byl proveden v roce 1962 americkou vládou a výsledky celé akce s názvem Starfish Prime byly víc, než překvapivé. Ve výšce čtyř set kilometrů vybuchla nad Pacifikem jaderná hlavice o síle 1,4 megatun. V důsledku testu byla zasažena i 1 400 km vzdálená Havaj. Je tedy již známo, že dosah EMP je obrovský.

Na Havaji v tu chvíli díky zásahu elektromagnetického impulzu přestala fungovat veškerá zařízení, která jsou elektrického charakteru. Počítače, lampy, rádia, auta, telefony a mnoho dalších přístrojů bylo vyřazeno z provozu. Zničeno bylo také několik nízko létajících satelitů.

Američané od té doby provedli hned několik dalších testů. Následoval je i Sovětský svaz. Vzhledem k vysoké míře účinků, které mohou negativně ovlivnit společnost byly všechny další testy tohoto typu zbraní v roce 1963 zakázány.

Svého času se pracovalo na zbraních tohoto charakteru i na našem území. Vojenský výzkumný ústav ve Vyškově se věnoval projektu s názvem EMP Kobylka, což byla poupravená, jednorázově použitelná, protitanková zbraň, ve které se standardně nachází granát, který měl být v tomto případě nahrazen kompaktní EMP hlavicí. Vzhledem k malým rozměrům by takovouto zbraň mohl nést člověk na rameni, popisuje Lukáš Visingr, vojenský a bezpečnostní analytik.

Zákaz používání takových zbraní ovšem jak všichni jistě víme, ještě neznamená, že se to v budoucnu nikdy nestane. Dle spekulací EMP zbraně vlastní jak USA v podobě leteckých pum nebo hlavic pro střely s plochou dráhou letu Tomahawk, tak Rusko a Čína, u kterých se mluví o balistických raketách krátkého a středního doletu. Pravděpodobně i některé z hlavních Evropských států disponují podobnými zbraněmi. Je tedy pouze otázkou času, kdy některá z velmocí zmáčkne spoušť.

Důsledkem EMP výbuchu by byl v podstatě návrat do doby kamenné. Okamžitý výpadek by zasáhl nejen auta, letadla, televize, počítače a mobily. Představte si, že nepůjdou ani bankomaty. Bude problém s jakoukoliv platbou. Pacienti nemocnic, kteří jsou připojeni na přístroje budou odkázáni na zázrak. Lidé v panelácích nebudou mít tekoucí vodu, plyn na vaření ani světlo. Ve chvíli, kdy se tragédie stane uvíznou lidé ve výtahu, dále je třeba zmínit, že jedinci používající tzv. karidostimulátory a podobné pomůcky voperované do těla budou bez šance na přežití. Podobných příkladů dopadů na civilizaci by se dala najít ještě celá řada. Takovýto svět si lze jen těžko představit. Je ale možné se na situaci tohoto druhu připravit.

Většina lidí má doma jídlo maximálně na 3 dny. Není tedy od věci uvědomit si, kde by se případně v blízkém okolí dala sehnat nějaká obživa (není tím myšlen supermarket, ten bude taktéž nefunkční vzhledem k tomu, že lednice je rovněž poháněna elektrickým proudem).

Pokud se v blízkosti místa kde pobýváte nachází například pramen vody, sad, či půda k pěstování čehokoliv poživatelného, pak se můžete zařadit po teoretickém výbuchu mezi šťastlivce. Velký pozor si ale na takovéto bohatství dávejte před okolím. Lidé v krizových situacích jednají zcela odlišně, než v civilizovaném světě jak ho známe teď. V rámci přežití budou krádeže a vraždy daleko častější.

Dalšími potřebnými faktory pro přežití je teplo, sucho a pitná voda. Pokud tedy nebydlíte u pramene, v nastalé teoretické situaci by bylo jistě přínosné mít nějakou metodu pro filtrování vody. Voda se totiž ze světa nevytrácí, musíme ji jen umět hledat a následně s ní pracovat. Dále je třeba uvědomit si, jak je ve které sezóně možné zajistit teplo a následně udělat určitá opatření. V neposlední řadě si pořiďte pojízdné kolo, díky kterému se budete moci rychleji pohybovat z jednoho bodu do druhého.

Zkuste si vyhledat pár dalších tipů pro přežití ve společnosti bez elektřiny a tyto informace se snažte ve své paměti uchovat. V životě bez energie vám může pomoci například luk a šípy, pomocí kterého si obživu seženete i když vám výše uvedené pěstování moc nepůjde. Takovouto zbraň lze podomácku snadno vyrobit.

Pro ochranu vaší techniky se doporučuje postavit si Faradayovu klec, která případné mobily, vysílačky, rádia a mnoho dalšího uchrání před elektrickou složkou pulsu. K její výrobě je potřeba pouze jakýkoliv vodivý materiál (nejlépe železo). Za takovouto ochranu v podstatě můžeme považovat třeba auto, či letadlo.

Přes to, že účinky EMP jsou ohromující, na zdraví vitálního člověka by neměl mít výbuch nejspíš žádný výrazný negativní vliv. Nicméně EMP by rozhodně uškodilo ekonomické prosperitě země. Není ani nikde přesně vyčísleno, jak dlouho by trvala případná obnova zdrojů a návrat civilizace do normálu.