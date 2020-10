Obavy ze srážky vysloužilého satelitu s raketou se nenaplnily

Kolizi třetího stupně čínské rakety Čchang-čeng (Dlouhý pochod) vypuštěné v roce 2009 a nefunkčního navigačního satelitu Parus sovětské výroby, který Zemi obíhá od roku 1989, LeoLabs předpovídala s 20procentní pravděpodobností na 03:00 SELČ. Dnes však společnost uvedla, že nezaznamenala nad Antarktidou úlomky, které by při střetu vznikly.

No indication of collision. 👍



CZ-4C R/B passed over LeoLabs Kiwi Space Radar 10 minutes after TCA. Our data shows only a single object as we'd hoped, with no signs of debris.



We will follow up in the coming days on Medium with a full in-depth risk assessment of this event!