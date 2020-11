Obřímu radioteleskopu v Portoriku hrozí zkáza, jsou poškozená ukotvovací lana

Podle serveru National Geographic může talíř o průměru 300 metrů vyřadit z provozu pád plošiny, která přišla o dvě kotvící lana.

Observatorio de Arecibo: una pérdida mundialhttps://t.co/6JnyUNRJCi — Ed Rivera-Valentín 🇵🇷🏳️‍🌈 (@PlanetTreky) November 20, 2020

Nenávratnému poškození teleskopu se nyní snaží zabránit inženýři, kteří se pokoušejí plošinu stabilizovat. "Podle mě je to padesát na padesát," odhadl šance na úspěšnou opravu bývalý šéf zařízení Michael Nolan. "Dělají, co je v jejich silách, ale mám obavy, jestli to bude stačit. Pokud existuje riziko pádu, pak tam ve chvíli kolapsu nesmí nikdo být," dodal.

Mimo provoz je radioteleskop od srpna, kdy se vyvléklo jedno z pomocných ukotvovacích lan, která drží plošinu ve výšce 150 metrů nad talířem. Lano tehdy spadlo na plochu obřího disku a vytvořilo v ní přes 30 metrů dlouhou trhlinu. Začátkem listopadu se přetrhlo jedno z hlavních lan, které poutaly plošinu k jednomu ze tří podpůrných sloupů.

"Je to vážná situace. Když kabely takhle odcházejí, může to způsobit řetězovou reakci, kdy spadnou další lana a celá ta věc se zřítí," citoval National Geographic dalšího z bývalých šéfů radioteleskopu Franka Drakea.

Nepohyblivý radioteleskop byl vybudován v letech 1959 až 1963 ve velké terénní proláklině. Využívá se například ke zkoumání změn v atmosféře a hlavně k výzkumu vesmíru a k serióznímu hledání informací o možné existenci mimozemských civilizací. Je hlavní částí projektu SETI@home, který se možnými zprávami z kosmu za pomocí osobních počítačů v domácnostech nebo ve firmách po celém světě zabývá.

S pomocí tohoto radioteleskopu v roce 1974 objevili američtí astronomové Russel Hulse a Joseph Taylor nový typ pulsaru, za což v roce 1993 obdrželi Nobelovu cenu za fyziku. Obří teleskop posloužil i jako kulisa v jedné ze závěrečných scén filmu Zlaté oko ze série o agentu Jamesi Bondovi. Ve filmu pomocí teleskopu hlavní záporný hrdina ovládal smrtící zbraň na oběžné dráze.