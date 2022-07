Počet útoků hackerů na e-mailové servery se od začátku roku ztrojnásobil

Důvodem útoků na e-mailové servery je podle zástupců Turrisu snaha získat citlivé údaje uživatelů, například přístupová jména a hesla k elektronickému bankovnictví nebo jiným službám, které lze zneužít. Dalším důvodem je zneužití schránky k hromadnému rozesílání podvodných e-mailů, virů nebo phishingových zpráv na všechny kontakty uživatele. Tyto zprávy se cílovému adresátovi jeví často jako důvěryhodné a představují obrovské riziko pro další šíření virů. Při práci z domu se k těmto nebezpečím přidává ještě aspekt práce s citlivými a mnohdy velmi cennými firemními daty.

"Nebezpečí spočívá také v tom, že většina uživatelů používá stejná hesla pro přístup do mnoha služeb i zařízení. Pokud se útočníkovi podaří prolomit přístup do e-mailu, je pro něj často snadné proniknout i do dalších, mnohem citlivějších účtů uživatele. Většina z nás si neuvědomuje, jak intenzivně se útočníci snaží pomocí robotů získat přístup do našich e-mailů a málokdo dokáže také domyslet všechna nebezpečí, která souvisí s úspěšným útokem,“ uvedl technický ředitel Turrisu Michal Hrušecký.

Systém Turris Sentinel je založen na datech, které zachycují routery Turris vybavené dynamickým firewallem. Každý router se pro útočníky, kteří hledají napadnutelná místa, tváří jako e-mailový SMTP server a umí zachytit konkrétní kroky, které hackeři dělají při snaze o jeho prolomení. Nasbíraná data jsou shromažďována do bezpečnostního systému Turris Sentinel, který je volně přístupný na adrese https://view.sentinel.turris.cz, a zároveň jsou využita k automatickým bezpečnostním aktualizacím všech routerů Turris po celém světě.