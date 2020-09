SAE chtějí vyslat na Měsíc robotické vozítko. Emír prozradil jeho název

Dubajský emír Muhammad bin Rašíd Maktúm plánovaný průzkum Měsíce oznámil na twitteru. "Na povrchu Měsíce, v oblastech, které dosud nebyly prozkoumány lidskými misemi, v roce 2024 přistane Spojenými arabskými emiráty vyrobené lunární vozítko," napsal.

Jak hodlají SAE vozítko vyslat do vesmíru emír neuvedl a neupřesnil ani, kterou část Měsíce má vozítko prozkoumat. Vozítko bude pojmenováno Rašíd, po emírově zesnulém otci Rašídu bin Saídovi Maktúmovi.

أطلقنا بحمد الله مشروعاً إمارتياً جديداً لاستكشاف القمر ..سيكون عبارة عن مستكشف قمري إماراتي الصنع سيهبط على سطح القمر في 2024 في مناطق لم تصلها البعثات البشرية السابقة لاستكشافها..أسمينا المستكشف القمري "راشد" تيمناً بباني نهضة دبي..والذي علمنا كيف تكون أحلامنا كبيرة وبعيدة.. pic.twitter.com/slTqmyi1b1 — HH Sheikh Mohammed (@HHShkMohd) September 29, 2020

V červenci z Japonska odstartovala raketa SAE se sondou Amal (Naděje), která bude zkoumat Mars z oběžné dráhy. Na místo by měla dorazit v únoru 2021, kdy budou SAE slavit 50 let od svého vzniku. V září by pak Amal měla začít posílat data o atmosféře na Marsu, která budou poskytnuta i mezinárodní vědecké komunitě.

Úspěšná mise na Měsíc by pro SAE, jejichž ekonomika závisí na ropě, byla významný krok kupředu. Prvního astronauta na Mezinárodní vesmírnou stanici (ISS) země vyslala loni. SAE si rovněž podle AP daly za cíl zřídit lidskou kolonii na Marsu do roku 2117.