Samsung představuje Galaxy XCover 5, nejnovější odolný chytrý telefon do drsného prostředí

Samsung představila novinku jménem Galaxy XCover 5 – mimořádně odolný, a přitom technicky sofistikovaný chytrý telefon určený do náročných pracovních podmínek. Telefon vhodný do tovární haly i do venkovního terénu vydrží prakticky vše, a přitom je nejen technicky na výši, ale působí i elegantně a snadno se s ním pracuje. Vyznačuje se mimo jiné vylepšenými možnostmi ovládání v rukavicích, další terénní výhodou je výměnná baterie. Telefon je dostupný od 5. března za doporučenou maloobchodní cenu 7 499 Kč.

„Soustavně a usilovně pracujeme na technologiích, které odvádějí spolehlivou práci v náročných podmínkách továrních provozů nebo ve venkovním prostředí. Víme, že i manuální práce na sebe dnes stále častěji bere mobilní formu,“ prohlásil Mark Notton, vrchní ředitel mobilního portfolia ve společnosti Samsung Electronics Europe. „Galaxy XCover 5 si v jakémkoli terénu poradí i s náročnými úkoly, nezáleží na tom, zda přístroj používáme v tovární hale, v horku, v dešti, sněhu či mrazu. Vždy udělá přesně to, co od něj potřebujete, zvyšuje produktivitu každodenní práce a umožňuje snadnější spolupráci s ostatními.“

Do náročných podmínek

Funkční výbava telefonu Galaxy XCover 5 odpovídá jeho účelu, tedy obstát na jedničku i v náročném prostředí. Díky vylepšenému systému tlumení nárazů přístroji nevadí pád z 1,5 metru1, certifikát IP68 znamená odolnost proti vodě a prachu2. Telefon lze ponořit do více než metrové hloubky na déle než 30 minut. V terénních podmínkách se často pracuje kvůli bezpečnosti v rukavicích, díky čemuž výrobci vybavili přístroj funkcí Glove Touch – ta výrazně zvyšuje citlivost přístroje na dotek, i pokud uživatel používá rukavice.

Fyzická odolnost ovšem není vše, profesionální telefony do terénu musí spolehlivě chránit uložené informace. U Galaxy XCover 5 se o to stará osvědčená bezpečnostní platforma Samsung Knox, bránící před poškozením vše od procesoru a snímače fotoaparátu až po jednotlivé aplikace – tedy hardware i software. Veškeré důvěrné informace jsou chráněné v reálném čase, systém rovněž preventivně vyhledává malware a předchází pokročilým metodám útoků.

Integrace v partnerském ekosystému Samsungu

Do výbavy Galaxy XCover 5 patří řada vyspělých mobilních řešení z dílen našich partnerů, díky nimž telefon získal některé překvapivé funkce – funguje kupříkladu jako vysílačka s podporou Microsoft Teams. Funkce push-to-talk umožňuje navázat kontakt s libovolným člověkem pouhým stiskem jediného tlačítka, což v terénu výrazně usnadňuje komunikaci. Kromě toho lze nastavit, jaké aplikace lze spouštět pomocí programovatelného tlačítka XCover Key – například rozsvítit svítilnu, vytočit nouzové volání nebo otevřít mapy.

Vylepšené parametry

Základem hardwarové výbavy je výkonný procesor Exynos850, operační paměť 4 GB RAM a úložný prostor až 64 GB – s tím dokáže Galaxy XCover 5 bezpečně splnit i hodně náročné úkoly. Mezi další výhody patří i výměnná baterie s kapacitou 3 000 mAh, kterou lze rychle dobíjet přes USB i port POGO. Nemusíte tedy ztrácet čas dobíjením, o to víc ho máte na práci.

Fotoaparát profesionálních kvalit

Galaxy XCover 5 je vybaven zadním fotoaparátem s rozlišením 16 MPix a světelností f1,8, jehož schopnosti odpovídají profesionálním požadavkům při fotografování i natáčení. Díky automatickému ostření (Live Focus) se nemusíte bát rozostřených záběrů. Přední fotoaparát má rozlišení 5 MPix, světelnost f2,2 a velmi dobře se hodí třeba na videokonference. Díky funkci Samsung Knox Capture telefon zároveň slouží jako velmi dobrý kapesní skener.

Další šikovné funkce a vlastnosti

I další funkční výbava stojí za pozornost, ať už slouží k práci nebo k outdoorové zábavě. LED světlo na zadní straně slouží též jako velmi výkonná svítilna, takže ani v noci nepotřebujete čelovku či kapesní baterku. Samozřejmostí je NFC port, díky němuž lze telefon používat jako platební kartu nebo v některých zemích jako průkazku na veřejnou dopravu.