Smart City: Praha je v žebříčku chytrých měst na 19. pozici, předstihla Londýn

Vyplývá to z údajů švýcarského institutu IMD a Univerzity technologie a designu v Singapuru. Kromě technologických a ekonomických kritérií hodnotily také kvalitu života, včetně zdraví a bezpečnosti, vzdělání, dopravy a trávení volného času.

