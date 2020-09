SpaceX poslal do vesmíru další sérii 60 družic Starlink

Falcon 9 zamířil do vesmíru z floridského kosmodromu na Mysu Canaveral podle plánu ve 14:46 SELČ. Přibližně po 15 minutách letu se satelity po úspěšném vynesení na předběžnou orbitu oddělily od druhého stupně rakety. Nyní je čeká rozvinutí solárních panelů. Pak se od sebe vzdálí, aby s pomocí vlastního pohonu vystoupaly výš a začlenily se do konstelace družic sítě Starlink asi 550 kilometrů nad Zemí.

Start bylo možné sledovat na internetu. Dnes použitý první stupeň nosné rakety Falcon 9, který společnost SpaceX už využila v červnu, se po splnění úkolu vrátil na Zemi, když bez problémů dosedl v Atlantickém oceánu na firemní přistávací plošinu Of Course I Still Love You.

Počet satelitů Starlink chce SpaceX rychle zvyšovat - letos plánovala s družicemi startovat každé dva až tři týdny, což ale kvůli odkladům není snadné. Cílem společnosti je do poloviny roku dosáhnout operačního provozu zaměřeného na zpřístupnění internetu v Kanadě a části USA a v příštím roce ve zbytku světa. Prozatímní plán počítá s rozmístěním asi 12.000 družic. Společnost ale uvažuje o pozdějším rozšíření sítě na celkem 42.000 satelitů.