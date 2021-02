SpaceX vynesla 18. sérii 60 družic sítě Starlink pro připojení na web

Aktuálně by podle dosavadních propočtů mělo kolem Země už kroužit 1075 těchto družic. Hlavním cílem projektu je dostupnější vysokorychlostní přístup k internetu po celém světě, zejména ve venkovských a odlehlých oblastech. SpaceX původně počítala s 1440 satelity, ale již získala souhlas pro 12.000 aparátů a dokonce uvažuje o pozdějším rozšíření sítě využívající až 30.000 družic. Dosavadní testování této satelitní internetové služby podle společnosti ukázalo, že je spolehlivá. Kromě využití v USA a Kanadě je už nabízena i uživatelům v Británii.

Dvoustupňový Falcon 9 odstartoval dnes z vesmírného střediska na Mysu Canaveral ráno SEČ. Poté co vynesl družice na stanovenou předběžnou orbitu, přistál první stupeň rakety hladce na plující plošině "Of Course I Still Love You" v Atlantském oceánu. Ke stejnému účelu využívá SpaceX ještě druhou plošinu "Just Read the Instructions", na které přistál první stupeň Falconu 9 při předchozím starlinkovém letu 20. ledna.

První stupeň, který dnes letěl do vesmíru popáté, získal prvenství v dosud nejkratší době využití po předchozí misi. Dosavadní rekord 38 dnů, který zaznamenal nosič při předchozím vynesení družic Starlink před dvěma týdny, vylepšil na 27 dnů.

Další, devatenáctou sérii družic Starlink plánuje SpaceX poslat na orbitu už v pátek. Start osmnácté série byl původně stanovený na 28. ledna, ale kvůli nepříznivému počasí byl opakovaně den po dni odkládán. Podle serveru Spaceflight Now společnost zvažovala, že obě série vypustí dnes s pětihodinovým odstupem ze dvou různých ramp na Mysu Canaveral, nakonec se však rozhodla stanovit druhý let na pátek, aby tím umožnila získat více času na předstartovní kontroly.

SpaceX se snaží opětovným využíváním nosičů výrazně zlevnit lety do vesmíru a také zvýšit jejich frekvenci. Společnosti se od zahájení této praxe už podařilo s dneškem 74 úspěšných přistání s prvními stupni, které se opětně úspěšně využily ve více než 50 případech. Dnešní start je čtvrtým letošním letem Falconů 9. Loni SpaceX provedla rekordních 26 letů s nákladem do vesmíru a letos chce tento rekord podle serveru Space.com zvýšit na 40.