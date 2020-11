SpaceX využila rekordně týž Falcon 9 pro další družice Starlink

Dvoustupňový Falcon 9 odstartoval z vesmírného střediska na Mysu Canaveral po třetí hodině ráno SEČ. Když splnil svůj úkol vynesením nákladu do stanovené výšky, přistál první stupeň rakety hladce na jedné ze dvou plujících plošin společnosti SpaceX v Atlantském oceánu.

Aktuálně kolem Země už krouží 955 družic Starlink. Hlavním cílem tohoto projektu je poskytnout dostupnější vysokorychlostní přístup k internetu po celém světě, zejména ve venkovských a odlehlých oblastech. SpaceX původně počítala s 1440 satelitů, ale již získala souhlas pro celkových 12.000 aparátů. Výhledově dokonce uvažuje o pozdějším rozšíření sítě využívající až 30.000 družic.

Dnešní let byl pro SpaceX významný v několika ohledech. Předně šlo o úspěch v úsilí společnosti snížit náklady na lety do vesmíru opakovaným využíváním stejného zařízení. První stupeň Falconu 9 už dneškem dokázal letět do vesmíru posedmé. Zakladatel a šéf společnosti Elon Musk podle serveru Spaceflight Now však věří, že nejnovější verze rakety by to mohla bez zásadních úprav dokázat desetkrát a při pravidelných opravách možná až stokrát.

Web Space.com poznamenal, že dnes šlo o 67. let opakovaně využitých prvních stupňů raket Falcon 9. Přitom to byl celkově jubilejní stý start těchto vesmírných nosičů.

Kromě toho dnešní událost pro společnost SpaceX znamená již rekordní 23. vypuštění vlastní rakety během jednoho roku. Předešlý rekord, zaznamenaný v loňském roce, byl 21 startů.