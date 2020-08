Švýcarský parašutista Domjan poprvé skočil z letadla na solární pohon

Domjan skočil z prototypu letadla na solární pohon v okamžiku, kdy dosáhlo výšky 1534 metrů nad zemí, píše server arcinfo.ch. Dvousedadlový stroj vzlétl s Domjanem a kopilotem z letiště v Payerne, asi 40 kilometrů jihozápadě od švýcarské metropole Bernu.

Swiss Raphael Domjan jumps from a #SolarStratos solar powered aircraft prototype with Spanish pilot Miguel A. Iturmendi aboard during a test flight and double world record attempt in Payerne, Switzerland. 📷 epa-efe / keystone Pool / Laurent Gillieron#epaphotos #photojournalism pic.twitter.com/931sjzsCdo