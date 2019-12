Televize sledují a poslouchají, co se u vás doma děje? FBI bije na poplach

Chytré televizory dnes bývají vybaveny připojením k internetu, čehož využívají zejména mladší lidé například kvůli připojení ke službám typu Netflix nebo HBO GO. Díky tomu jsou ale zranitelnější než starší televizory.

Zařízení, která jsou vybavena kamerou nebo mikrofonem, totiž mohou sledovat a odposlouchávat, co se u vás doma děje. Podle FBI totiž na tyto přístroje cílí hackeři, kteří se tak mohou dostat až k vám do obývacího pokoje či do ložnice.

"Hackeři se mohou chopit nezabezpečeného televizoru. To nejmenší je, že mohou měnit kanály, hlasitost nebo pouštět nevhodná videa. V nejhorším případě mohou zapnout kameru a mikrofon televize a stalkovat vás," uvedla na svém webu FBI.

Podle úřadu by měli lidé dbát především na nastavení televizoru samotného. Kameru i mikrofon by měli vypnou a dbát na to, k jakým účelům výrobce používá jejich soukromá data.

Zároveň by zařízení měli udržovat aktualizované, stejně jako svůj domácí modem či router. V krajním případe FBI doporučuje přelepit kameru na televizi černou páskou.