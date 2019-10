Trojice kosmonautů se zdárně vrátila na Zemi, ISS teď velí Ital "AstroLuca"

Krátce po přistání byli kosmonauti vyneseni z modulu, v němž se snesli na zemský povrch. Pak se slunečními brýlemi na očích posvačili ovoce, Mansúrí se s vlajkou své země na klíně smál do kamer.

📍 There’s no place like home! Mission teams confirmed that @AstroHague, Alexey Ovchinin and @Astro_Hazzaa landed safely at 6:59am ET after a mission to conduct science and maintenance aboard the @Space_Station. Coverage continues: https://t.co/vMxa9kWyuI pic.twitter.com/DhqgyYADmL