Umělá inteligence překonala lékaře. Rakovinu prsu diagnostikuje přesněji

Ze studie vyplynulo, že umělá inteligence dokáže odhalit rakovinu prsu s podobnou mírou přesnosti jako lidé, ale s menším počtem falešných pozitivních výsledků. Současný běžný postup jsou dva radiologové, kteří vyhodnocují snímky z mamografu, a v nejednoznačném případě si k vyšetření přizvou třetího kolegu.

We’ve partnered with @Google and @CR_UK to help make #BreastCancer screening smarter: https://t.co/mUxKhJQmXV