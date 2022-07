V Česku v červnu nejvíce útočil na zařízení s Androidem reklamní program Andreed

Škodlivý reklamní program Andreed se na přední místa v pravidelné statistice hrozeb pro platformu Android vrátil v dubnu. V červnu ho bezpečnostní specialisté znovu detekovali ve více než třetině všech útoků. Pokud tento trojský kůň infikuje zařízení, zobrazuje na něm nevyžádanou agresivní reklamu. Dokáže také sbírat informace o uživatelích a jejich chování na internetu.

"Od okamžiku, kdy se trojský kůň Andreed vyšplhal do čela našich bezpečnostních statistik, vidíme, že útočníci k jeho šíření využívají falešné verze známých her a jejich různé modifikace. Uživatelé si Andreed stáhnou nejčastěji při hledání neoficiálně upravených aplikací pro Android, které jsou v nabídce neoficiálních obchodů třetích stran. Po stažení přitom není vyloučené, že se daná aplikace bude chovat správně a uživatel nepojme žádné podezření, že by něco nemuselo být v pořádku,“ uvedl analytik Esetu říká Martin Jirkal.

Program Triada ve starších verzích z minulého roku šířil především nevyžádanou reklamu a spam, s novějšími funkcemi se stal rizikem pro elektronické platby v aplikacích. Rizikem v Česku zůstává také bankovní malware Cerberus, přestože počet detekcí byl v jeho případě v červnu nízký.