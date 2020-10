V ruské části ISS se porouchal záchod, musel se opravit i přístroj na výrobu kyslíku

O problémech se sanitárním zařízením v ruském modulu Zvezda nejprve informoval kosmonaut Anatolij Ivanišin, který se na ISS nachází. Experti na Zemi odhadli, že v toaletě mohla vzniknout bublina. "Vidíme, že se sanitárním zařízení je vše v pořádku," posléze konstatoval specialista po zásahu posádky.

Kosmonautům se také podařilo uvést do chodu ruský přístroj na výrobu kyslíku. "Elektron je v pracovním režimu," ohlásil kosmonaut Sergej Ryžikov po připojení nádoby s čistou vodou.

Na ISS jsou dvě toalety, ta druhá, rovněž ruské výroby, se nachází v modulu Tranquillity v americké části stanice, poznamenala RIA Novosti a dodala, že další toalety jsou ve vesmírných lodích Sojuz. Na zapojení také čeká nový, supermoderní model toalety americké výroby, který počátkem měsíce doručila astronautům na oběžnou dráhu nákladní loď Cygnus. Toaleta je vyrobená z titanu a její cena činí 23 milionů dolarů (více než půl miliardy korun).

Záchod, který má díky svému designu usnadnit vykonávání potřeby ve stavu beztíže zejména ženám, se má po testovací fázi stát součástí vybavení kosmické lodi Orion. S tou chce americký Národní úřad pro letectví a vesmír (NASA) dopravovat posádky na Měsíc.

Model nazvaný Universal Waste Management System (Univerzální systém nakládání s výměšky, UWMS) je přístroj, který váží 45 kilogramů a na výšku měří 71 centimetrů. Celkově je tedy o 65 procent menší a o 40 procent lehčí než toalety, které se na ISS používají nyní.

