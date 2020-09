Vodafone nabídne studentům neomezená data za 599 Kč

— Autor: EuroZprávy.cz / ČTK

Mobilní operátoři se předhánějí v nabídkách neomezených dat pro studenty. Po O2 přišel s novou nabídkou Vodafone, který od pondělí nabídne lidem do 26 let se studentskou kartou neomezené mobilní datování za 599 korun měsíčně. Firma to dnes oznámila v tiskové zprávě.