Vrtulník Ingenuity má na Marsu problémy

Helikoptéra o velikosti malého dronu přistála na Marsu 18. února společně s roverem Perseverance, má ale samostatný program. Jeho podstatou je vyzkoušet možnost využívat v budoucnu při zkoumání povrchu mimozemských těles podobné létající aparáty. Stroj doposud překonal všechna očekávání vědců. První let absolvoval 19. dubna.

Ingenuity měl původně provést jen pět plánovaných letů během několika měsíců. Vzhledem k jejich úspěšnému splnění se vědecký tým JPL rozhodl pokračovat. Postupně se tak lety posunuly do období, kdy na Marsu sezonně klesá hustota atmosféry. Při přípravě programu se počítalo s hustotou ekvivalentu 1,2 až 1,5 procenta hustoty zemského ovzduší na úrovni mořské hladiny. V nadcházejících měsících by však marsovská atmosféra měla mít jen procento hustoty té zemské.

Čtrnáctý let, plánovaný na 18. září, byl proto rizikový, neboť rotory se kvůli klesající hustotě atmosféry musejí točit rychlostí, jež nebyla vyzkoušená ani při přípravě na Zemi. Z tohoto důvodu byla 17. září provedena zkouška, při níž rotory vrtulníku dosáhly rychlosti 2800 otáček za minutu. To je o deset procent víc ve srovnání s 2537 otáčkami za minutu při předchozích letech.

Uvedený test odborníci JPL následně vyhodnotili jako úspěšný. Jak však tento týden na webu NASA věnovanému Ingenuity sdělil Jaakko Karras, před samotným provedením letu se objevil problém. "Ingenuity během automatické předletové kontroly detekoval anomálii u dvou malých servomotorů řízení letu a udělal přesně to, co udělat měl - zrušil let," napsal Karras.

Helikoptéra má šest servomotorů, tři pro každý ze dvou rotorů. Tyto malé motory upravují rozteč rotorů, což umožňuje vrtulníku řídit orientaci a polohu během letu. "Servomotory jsou mnohem menší než motory otáčející rotory, ale odvádějí obrovské množství práce a mají rozhodující význam pro stabilní a kontrolovaný let," napsal Karras.

Uvedl, že Ingenuity provedl 21. a 23. září dva další testy se servomotory. Potíž ale je, že zkoumaný problém se podle Karrase nedá zcela zopakovat. Experti nicméně pokračují ve snaze určit příčinu problému, který se u dvou servomotorů vyskytl.

Ingenuity každopádně zůstane na marsovské zemi ještě několik dalších týdnů, i kdyby se podařilo nesnáze brzy vyřešit. Mars je totiž nyní ve sluneční konjunkci, což znamená, že je na opačné straně Slunce než Země. Naše hvězda tak může zasahovat do komunikace vysílané mezi oběma planetami. NASA proto zastavila do poloviny října vysílání příkazů Ingenuity a dalším svým robotickým zařízením na Marsu.