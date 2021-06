Vývoj Windows zahájil Microsoft před 40 lety, nejrozšířenější jsou "desítky"

Přehled verzí operačního systému Windows určených domácím uživatelům:

Windows 1.0 - V srpnu 1981 představil počítačový gigant IBM osobní počítač s operačním systémem MS-DOS 1.0 z dílny Microsoftu, se kterým spolupracoval. Microsoft v témže roce zahájil práci na operačním systému Windows, jehož první verzi označenou jako Windows 1.0 představil 20. listopadu 1985. Windows 1.0 byl grafickou nadstavbou systému MS-DOS.

Windows 2.0 - Koncem roku 1987 vydal Microsoft druhou, vylepšenou verzi "oken" (označenou 2.0), kterou doplnila bohatá nabídka programů (byly mezi nimi Excel, Word, Corel Draw! nebo PageMaker).

Windows 3.0 - První celosvětově úspěšná verze operačního systému (grafické nadstavby systému MS-DOS) z dílny Microsoftu se na trhu objevila v květnu 1990. V dubnu 1992 přišly na trh vylepšené Windows 3.1, které byly jako první nedlouho po své světové premiéře převedeny do češtiny. Trojková "okna" obsahovala i jednoduchý správce souborů a jako doplněk k nim Microsoft prodával již v té době tradiční programy jako Word nebo Excel. Na druhou stranu ale v základu nabízely jen omezenou podporu práce v počítačových sítích.

Windows 95 - Zcela nový systém z hlediska vzhledu a ovládání, objevila se například plocha jak ji znají uživatelé dodnes, základem ale zůstal MS-DOS. Uvedení nových Windows provázela v srpnu 1995 velkolepá reklamní kampaň. Po několika dílčích modifikacích přišel Microsoft po třech letech s výrazně inovovaným systémem Windows 98. Nejvýraznější novinkou bylo zabudování internetového prohlížeče Explorer.

Windows 2000 - Operační systém představený v únoru 2000, který opustil jako základ MS-DOS. "Dvoutisícovky" vycházely z Windows NT, tedy operačního systému představeného v roce 1993 a vyvinutého pro práci v počítačových sítích, vzhledově ale vycházely z Windows 95. Původní plány, že by zcela nahradily starší "osmadevadesátky", ale nakonec vzaly zasvé - pro domácí uživatele nejprve přišly Windows 98 Second Edition a v roce 2000 ještě nepříliš oblíbené Windows ME (Millenium Edition). Ačkoliv byly Windows 2000 spolehlivější a stabilnější než systémy založené na MS-DOS, přinesly mnoha uživatelům i jednu výraznou nevýhodu - velká část starších programů v nich nefungovala.

Windows XP - Pod tímto názvem, který vychází z anglického slova experience (zkušenost), nabídl od října 2001 Microsoft řadu operačních systémů, které konečně sjednotily profesionální a domácí verzi tohoto hlavního produktu firmy. Verze se lišily podle koncového uživatele, pro běžné uživatele byly určeny Windows XP Home Edition, systém s přídomkem Professional pak nabízel mj. více možností pro práci v síti. Také "ikspéčka" byla založena na technologii NT a Microsoft u nich použil metodu aktivace, která ztížila instalaci nelegálních kopií. Windows XP se postupně staly jakýmsi etalonem spolehlivosti.

Windows Vista - Systém z roku 2007 přišel mimo jiné se zcela novým grafickým rozhraním, nazvaným Aero, či rychlým vyhledáváním souborů. U běžných uživatelů se však nedočkal velké obliby, zejména kvůli poměrně vysokým nárokům na hardwarové vybavení počítače a problémům s kompatibilitou starších aplikací.

Windows 7 - Operační systém představený v roce 2009 měl smazat nepříznivý dojem z předchozích Vist. Velký důraz byl proto kladen na vylepšení výkonu systému a zachování kompatibility s hardwarem a softwarem pro Windows Vista. Mezi hlavní novinky patřil inovovaný hlavní panel a vylepšená práce s okny nebo nové Centrum akcí, v němž se shromažďovaly všechny důležité informace a výstrahy. Ještě v září 2019 byly Windows 7 ve světě nejpoužívanějším systémem pro PC.

Windows 8 - Na trh byly uvedeny v říjnu 2012 a kromě verze pro počítače s procesory x86 byla poprvé vyvinuta i verze pro procesory s architekturou ARM (nesla označení Windows RT). Ke klasickému desktopovému rozhraní přibylo rozhraní pro dotykové ovládání, nazvané Modern UI. Asi největší změnou z pohledu běžného uživatele ale byla absence tlačítka Start, které bylo nahrazeno úvodní obrazovkou. V roce 2013 Microsoft vydal meziverzi Windows 8.1, která tlačítko Start vrátila do hry, ale bez klasické nabídky, známé ze starších verzí. Mezi uživateli patřily Windows 8 k nejméně oblíbeným operačním systémům z dílny Microsoftu.

Windows 10 - Zatím poslední verzi operačního systému Windows představil Microsoft v lednu 2015. V souladu s dosavadní logikou by měla mít tato verze v názvu číslovku devět, redmondský softwarový gigant se ale rozhodl pro označení Windows 10. Chtěl tak dát najevo, že nový systém představuje oproti stávajícím Windows 8.1 opravdu výrazný krok vpřed. Firma uživatelům také nabídla možnost bezplatného přechodu na "desítky" ze starších verzí. K novinkám patří návrat nabídky Start, byť v pozměněné podobě, a také nový prohlížeč Microsoft Edge. Firma si stanovila za cíl instalovat Windows 10 do jedné miliardy přístrojů do roku 2018, tohoto výsledku se jí však podařilo dosáhnout až loni v březnu. Windows 10 jsou již několik let nejrozšířenějším operačním systémem, podle aktuálních údajů serveru StatCounter zaujímají "desítky" mezi PC, které jsou osazeny operačními systémy Windows, téměř 79procentní podíl a Windows 10 jsou zároveň nainstalovány na 58 procentech všech PC ve světě.