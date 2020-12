Vzorky asteroidu odebrané sondou Hajabusa 2 docestovaly do Japonska. Objasní vznik života?

"Je to opravdu jako sen, po 5,2 miliardě kilometrů cesty vesmírem, která zabrala šest let, se (kapsle) vrátila a je tady přede mnou," uvedl vedoucí projektu Hajabusa 2 Juiči Cuda. Japonští badatelé počítají s tím, že část vzorků poskytnou i zahraničním vědeckým institucím.

Návrat kapsle je v Japonsku velmi sledovaný a před vstupem do výzkumného centra ve městě Sagamihara se při jejím příjezdu shromáždili lidé s transparentem "vítej zpět".

Thank you for your generous support and engagement for #Hayabusa2 capsule recovery in #Woomera, #Australia!@DeptDefence @AusSpaceAgency@AustraliaInJPN https://t.co/RHNeGlfZdC