Zakotvení potvrzeno! Loď Crew Dragon s posádkou poprvé přistála u ISS

Pro USA byl sobotní start i dnešní zakotvení historickým okamžikem, po devíti letech od konce programu raketoplánů na oběžnou dráhu kolem Země a k ISS odletěla z území Spojených států americká loď s posádkou. Takovýto pilotovaný let je navíc poprvé v režii soukromé společnosti a ne vládní vesmírné agentury.

Docking confirmed – Crew Dragon has arrived at the @space_station! pic.twitter.com/KiKBpZ8R2H — SpaceX (@SpaceX) May 31, 2020

"Zakotvení potvrzeno! Douglas Hurley a Robert Behnken oficiálně přistáli u Mezinárodní vesmírné stanice v 10:16 východoamerického času (16:16 SELČ)," napsal NASA na twitteru. Dalších asi 15 minut pak trvalo dokončení přistávací sekvence včetně ověření systémů, loď již ale byla k ISS připojená.

Manévr, který se odehrál v automatickém režimu a o zhruba deset minut dříve oproti původnímu předpokladu, se uskutečnil v době, kdy ISS přelétala nad pomezím Mongolska a Číny. Spojení bylo možné sledovat živě na internetové televizi NASA. Komentátoři na televizi NASA přistání označili za hladké.

Přechod mezi lodí a ISS se otevře za zhruba dvě hodiny, poté Behnkena a Hurleyho na palubě orbitálního komplexu osobně přivítá stávající tříčlenná posádka, kterou tvoří velitel astronaut NASA Christopher Cassidy a ruští kosmonauti Anatolij Ivanišin a Ivan Vagner. Jak dlouho Behnken a Hurley na ISS na oběžné dráze kolem Země stráví, ještě není jasné. Mělo by to být v rozmezí od jednoho do čtyř měsíců.

Loď Crew Dragon letěla k ISS poprvé už loni v březnu, tehdy to ale bylo bez posádky. Na loňský první demonstrační let nyní navázal druhý zkušební let, tentokrát s astronauty. Pokud bude vše úspěšné včetně návratového přistání v Atlantickém oceánu, získá Crew Dragon plné schválení NASA pro dopravu astronautů do vesmíru.