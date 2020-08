Zemřel Bill English (†91), jeden z tvůrců počítačové myši

English vystudoval elektrotechniku na Kentucké univerzitě. Prototyp myši vytvořil pro Engelbartův vědecký projekt, a stal se i prvním člověkem, který tento prototyp i použil. Jeho první verze se dnešní myši příliš nepodobala. Byl to dřevěný kvádřík s jedním tlačítkem a ve spodní části byla dvě kolmá kolečka, díky kterým se myš mohla pohybovat dopředu, dozadu a do stran. Později English nahradil kolečka kuličkou.

The interface that we take for granted had to be INVENTED, and it took a lot of brilliance. Some of that is now lost, RIP Bill English. https://t.co/Y2NRDwn8sY