Zohavená těla, vykuchané mozky. Jak změnil šokující nález tajné místnosti svět?

Od jednoho z nejhororovějších nálezů na světě uplynulo už třicet let. Studenti z Yale tehdy objevili v jedné ze školních ložnic skryté dveře, kterými se dostali tajné sklepní místnosti. Tam našli něco, co by je nenapadlo ani v těch nejhorších nočních můrách. Stovky mozků, umístěné na kovových regálech a ponořené ve formaldehydu.

V místnosti také byly fotografie zohyzděných těl, tisíce černobílých snímků zobrazujících první pacienty, kteří podstoupili operaci mozku. Celkem se našlo na 10 tisíc těchto fotografií.

Jak se později zjistilo, jde o fotografie pacientů v doktora Harveyho Cushinga, kterým se věnoval mezi lety 1900 a 1930. Vzorky mozků byly odebrány pro diagnostické účely jako součást Cushingova nádorového registru.

Snímky ukazují pacienty v různých stádiích jejich léčby. Neurochirurg Harvey Cushing přitom začal svou lékařskou praxi teprve tok před tím, v roce 1899. Za svou práci byl ale oceněn odborníky po celém světě.

V místnosti se přitom nenacházely jen tak ledajaké mozky. Jeden z nejslavnějších patřil generálmajorovi Leonardu Woodovi, lékaři Theodora Roosevelta.

Ten od roku 1904 trpěl prudkými bolestmi v levé noze a o několik let později si našel rostoucí bouli na hlavě. V roce 1910 mu v nemocnici Johns Hopkins Cushing odstranil velký nádor a ukázalo se, že jde o meningeom, nádor mozkových blan.

Wooda po léčba záchvaty bolesti přestaly a on pokračoval v aktivním životě, který zahrnoval i kandidaturu na prezidenta v roce 1920.

Lékař se ale zasloužil i o řadu dalších objevů. Vymyslel mnoho nástrojů a postupů, které lékaři používají dodnes, a objevil i také smrtící Cushingův syndrom.

Sbírka fotografií ale skrývá i stinnou stránku. Obsahuje totiž obrázky dětí, které operoval, s podivně rozšířeným lebkami, hlavy plné jizev a další podivnosti. Pro některé studenty je díky tomu fakt, že tak prestižní americká univerzita stojí na tajné laboratoři, kde se prováděly pokusy na lidech, děsivý.