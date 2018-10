První počítač na světě? Dva tisíce let starý stroj nenechává vědce spát

Aktualizováno 23.7.2018, 23:10 — Autor: -lka / EuroZprávy.cz

Dějiny počítačů se podle inženýrů a odborníků na techniku začaly psát po druhé světové válce, přičemž jejich rozmach zažíváme až v posledních desítkách let. Historici by ale nesouhlasili, tvrdí totiž, že zřejmě prvním výpočetním strojem v historii lidstva je takzvaný Mechanismus z Antikythéry, starý přes 2000 let.