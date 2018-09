Léčba horší než nemoc? Metody, které používali lékaři v minulosti byly brutální

1) Mast z myší a prášek z mumií

Mast z domácího hlodavce byla ve starověkém Egyptě jedním z nejoblíbenějších všeléků. Bolela vás hlava? Zuby? Koleno? Mast z myší byla na vše! Pokud byla bolest nebo rána větší doporučovala se přiložit celá myší zdechlina. O staletí později se stalo naopak populární jako léčivo takzvané mumio. Pozůstatky starověkých Egypťanů byly rozemlety na prášek a v Evropě prodány jako zázračný všelék. Vedle zubů, bolestí žaludku nebo dny bylo u účinným afrodiziakem. Populární bylo až do poloviny 19. století.

2) Arzenik a rtuť

Již starověký lékař Galén věřil, že nebezpečný jed v malém množství může pomoci. A měl, jak potvrzuje moderní věda, pravdu. Arzenik skutečně může pomoci s léčbou tak nebezpečných nemocí jako je leukémie. Naši předci to s ním ovšem přeháněli. Arzenik se používal nejen na vážné choroby jako je rakovina kůže nebo nemoci žaludku, ale i pro krásu a dámy si jej přidávaly do krému pro zkrásnění. Těch, kteří po požití většího množství arzeniku zemřelo nebo jim zkrátil život je nepochybně nepočítaně. Mezi nejslavnější oběti arseniku někteří badatelé považují Napoleona Bonaparte, který měl na otravu arzénem zemřít. Podobná situace panovala i kolem rtuti. Rtuť má sice antibakteriální vlastnosti, ale při požití se v hromadí ledvinách, což způsobuje jejich špatnou funkci. V medicíně se používala již ve starém Egyptě a Číně. Právě ze staré Číny pochází jeho nejslavnější oběť. První císař, legendární Čchin Š’-chuang-ti, byl posedlí nesmrtelností. Jeho alchymisté mu vyrobili lék, který měl mít žádoucí účinek. Hlavní ingrediencí byla rtuť a císař po jeho požití v roce 210 př.n.l. zemřel. Alchymisté byli podle legendy pohřbeni s ním, aby mu sloužili v nebeské říši.

3) Moč

Co použít místo prostředku na podlahu a jaru na nádobí? Co použít na odstranění make-upu? Co použít místo ústní vody, co vám zajistí zdravý chrup? Římané, Galové ale dodnesnapříkla milony Indů jasno. Je to moč! Je sterilní, je to produkt vašeho těla a zajistí vám mnoho látek, které potřebujete k životu. Problém však je, že také obsahu to, čeho se chce vaše tělo zbavit. Postoj moderní vědy k urinoterapii je střízlivý. Pokud je moč čerstvá neuškodí, ale rozhodně to není všelék. Nemocní, zvláště s chorobami ledvin, by to raději neměli zkoušet.

4) Prořezávání dásní kojenců

Francouzský chirurg Ambroise Paré žijící v 16. století je dnes považován za otce moderní chirurgie a forenzní patologie. Zavedl metodu podvazování cév po amputacích místo vypalování. Začal vyrábět pro vojáky funkční protézy. Vynalez mnoho chirurgických nástrojů. Zasloužil se vývoj bezpečných porodů a zavedl praxi vyvolání předčasného porodu při děložním krvácení. I génius se ovšem někdy zmýlí. Paré došel k závěru, že mnoho dětských úmrtí je zaviněno tím, že mléčné zuby u kojenců nejsou schopny prorazit dásně, zanítí se a dítě na zánět zemře. Přišel tedy s metodou, kdy kojencům za pomoci skalpelu lékaři dásně rozřezávali. V době, kdy neexistovaly žádné utišující prostředky to muselo být pro děti nejen mučivé, ale i nebezpečné. Neexistovala totiž ani žádná antibiotika a rány v ústech se často zanítily. Paré tak se svojí metodou naopak statisíce dětských životů ohrozil. Praxe přetrvala až do poloviny 19. století.

5) Malarioterapie

Syfilida byla pro generace našich předků jednou z nejsmrtelnějších chorob, která ve společnosti způsobovala děs. Vrcholná fáze choroby vedla k šílenství a paralýze. Vídeňský lékař Julius Wagner-Jauregg si všiml, že za první světové války, že jeden jeho pacient, který se vedle syfilidy nakazil ještě malárii, se po vysokých horečkách ze syfilidy vyléčil. Jauregg tedy začal pacienty se syfilis záměrně infikovat a skutečně se i ti v posledním stádiu ze syfilis vyléčili. Problém byl v tom, že místo syfilis trpěli malárií, a že 15 % pacientů terapii nepřežilo. Přesto v roce 1928 za svoji metodu získal Jauregg Nobelovu cenu. Nebyla to jediná podivná terapie, kterou Jauregg vyvinul. Jedním z příznaků schizofrenie prý podle něj byla nadměrná masturbace. Údajné schizofreniky proto nechal kastrovat. Ti se prý pak velmi uklidnili. Vypracoval také pro nacisty několik teorií o méněcennosti jiných národů.