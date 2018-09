Nejzáhadnější kniha světa pochází z Česka. Nikdo ji nedokáže přečíst

Více než sto let se vědci a historici z celého světa snaží rozluštit tajemství Voynichova rukopisu. Ten je označován za nejzáhadnější knihu světa a podle dosavadních zjištění je starý před 600 let. Pravděpodobně byl napsán na našem území, co obsahuje ale dodnes nikdo přesně neví.