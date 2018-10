Co leží na dně nejhlubších oceánů? Podle vědců možná horší věci, než tušíme

Brambory jsou zdravé, ale... Co udělají s vaším tělem, pokud nebude jíst nic jiného?

Megalodon obýval světové oceány a moře po dlouhých 15 milionů let. Před více než jeden a půl milionem let ale za záhadných okolností vyhynul a dodnes nikdo neví proč. Odborníci se ani nedokáží shodnout na jeho přesných rozměrech a zatímco někteří uvádí, že dosahoval pouze délky paneláku, tedy asi 20 metrů, jiní hovoří až o čtyřiceti metrech.

Prehistorický žralok vážil zhruba 60 tun a rozpětí čelistí dosahovalo délky necelých dvou metrů. Snadno by tak spolkl člověka nebo jinou větší rybu. S největší pravděpodobností se ale živil velrybami a jinými žraloky, které s vyhynutím megalodona ztratily přirozeného nepřítele. Jediný, kdo jim zůstal, je člověk.

Proč megalodon vyhynul dodnes nikdo přesně neví. Podle jedné z teorií za to může změna teploty oceánů a moří, ke které došlo nástupem doby ledové. Tato teorie nahrává lidem, kteří věří, že megalodon ve skutečnosti nevyhynul, ale žije na místech, která člověk dodnes neprozkoumal.

Ponechme stranou odborná bádání a podívejme se zpět do historie. Lidé dříve věřili, že v oceánech žijí obří krakatice. Nikdo je nikdy živé nespatřil, přesto nedávné nálezy jejich mrtvých těl potvrdily, že teorie se může stát reálnou. V nejhlubších vodách se tak opravdu pohybují hlavonožci dosahující několika metrových až desetimetrových délek, kteří donedávna sloužili pouze jako hororové historky pro rybáře.

Podobná situace by se mohla týkat i megalodona. Na konci 19. století objevili britští námořníci jeho zuby, jejichž stáří se datuje zhruba 10 tisíc let nazpátek. Vzhledem k tomu, že tvor měl vyhynout před více než milionem let, se vyrojily první spekulace.

Těm nahrály výpovědi svědků, většinou rybářů, kteří několikrát obrovského žraloka spatřili. Jedna z teorií dokonce tvrdí, že se objevil poblíž nacistických ponorek za druhé světové války, což má dokládat i dobová fotografie. Z ní ale nejde poznat, o jakého tvora, se jedná.

Existenci obřího žraloka nepopírají ani někteří odborníci, kteří přiznali, že v oblasti Kalifornského zálivu žijí určité druhy ryb, které jsou oproti svým soukmenovcům v jiných částech světa až třikrát větší. Jiné teorie ale tvrdí, že by se žralok mohl ukrývat na dně Mariánského příkopu. Kde přesně žije a jestli vůbec ale nadále zůstává záhadou.