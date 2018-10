Cesta do středu Země: Uvidíme někdy roztavené jádro na vlastní oči?

— Autor: -lka / EuroZprávy.cz

I když to muže znít jako zápletka ze sci-fi filmu, opak je pravdou. Japonci se rozhodli, že provrtají zemskou kůru a dostanou se až k plášti. Pokud se jim to povede, bude to první takový úspěšný projekt v historii.