Žijete v jednom bytě s partnerem? Vědci vzali mikroskop to, co objevili, je vyděsilo

Páry, které spolu sdílejí jednu domácnost, využívají mnoho společných věcí. Nejde jen o postele, koupelnu, jídlo nebo toaletu. Sdílejí spolu také velké množství kožních bakterií. Nová studie vědeckého magazínu mSystems Americké společnosti pro mikrobiologii to potvrzuje. Vědci zkoumali kožní mikroby deseti sexuálně aktivních párů, které spolu žijí.

Zaměřili se na tzv. mikrobiomy, což jsou jakési mini-ekosystémy bakterií, hub, virů a dalších mikroorganismů, které žijí v lidském těle. Každý centimetr čtvereční kůže obývá mezi jedním milionem až jednou miliardou mikroorganismů.

Po zanalyzování 330 vzorků kůže setřených tampony z různých částí těla každého účastníka výzkumu vědci zjistili, že každá osoba významně ovlivňuje komunistu mikrobů na partnerově kůži. Přístroje byly schopné tento proces zaznamenat s 86procentní spolehlivostí.

„Nejpřekvapivějším zjištěním studie bylo to, že to můžeme identifikovat na základě otisku prstu obou partnerů z párů, který spolu žije,“ říká Josh Neufeld, jeden z autorů studie, který působí na University of Waterloo. Velmi překvapivým zjištěním je také skutečnost, že nejvíc společných mikrobů mají páry na svých chodidlech.

Studie nezkoumala příčinnou souvislost, ale podle výzkumníků je velmi pravděpodobné, že mikroby jsou na nohy nachytáváni z prostředí společného domova. Lidský jedinec dokáže „odhodit“ přes jednu miliardu biologických částic za hodinu a pak je relativně snadné nové částice zase nachytat, a to třeba právě na chodidla.

Většina těchto bakterií je nicméně neškodných nebo dokonce mají nějaký přínos při obraně před patogenními mikroby.

Výběr partnera tak hraje nemalou roli v tom, jaké kolonie mikrobů bude vaše tělo hostit. „Není to hlavní vliv, ale je to důležitá součástka skládačky,“ říká další autorka studie, Ashley Rossová. Kromě chodidel sdílejí velkou část společných mikrobů páry také na trupu, v oblasti pupíku a překvapivě také na očích víčkách. Podle Rossové je to zřejmě dáno společným sdílením postele a přikrývek. Rossová a její tým také zjistili, že komunity mikrobů jsou specifické pro to které pohlaví. Žena má specifické bakterie v vnitřní oblasti stehen, tyto bakterie jsou ovlivněné vaginálními mikrobiomy.

Ze studie nicméně ještě nelze učinit obecný závěr, je prý třeba provést podobné testy u stejnopohlavních párů a napříč rasami a etniky. Výzkum by měl následně přispět ve snaze zredukovat počet patogenů mezi jedinci.